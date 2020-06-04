الطريق الرابع و مغربة اليسار الجديد - إسماعيل علال

2020/06/04 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إسماعيل_علال الطريق الرابع و مغربة اليسار الجديد:الجزء الرابع من مقال: ماذا يريد المصطفى المريزق؟إسماعيل علالي*استهلال:" إن ما تبقى من اليسار وقف عاجزا أمام التحولات الكبرى التي شهدها العالم، و لم يتمكن من تقديم و لو قراءة استشرافية للمستقبل و متابعة تغيرات العصر و مستجداته، مما جعله، يسقط في شراك الجمود الفكري و العقائدي، الذي انتبه إليه الطريق الرابع، الذي ستكون مهمته شاقة، إنْ من حيث العمل ......





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