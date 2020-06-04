برلماني عن البصرة محذرا الكاظمي: اشخاص دفعوا اموالا لترشيحهم لحقيبة النفط

2020/06/04 | 07:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة النائب عبدالامير المياحي يوم الخميس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من تجاوز ارادة برلمانيي المحافظة حول اختيار مرشح وزارة النفط.

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