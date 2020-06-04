وفاة ضابط عراقي رفيع بسبب «كورونا»

2020/06/04 | 08:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي ضابط رفيع في الشرطة الاتحادية الأربعاء، جراء إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.ونعى إعلام مديرية شرطة الطاقة، العميد ردام محمد ويس في بيان جاء فيه: «بقلوب مؤمنة يعتصرها الألم والحزن تنعى المديرية العامة لشرطة الطاقة وعلى رأسها المدير العام اللواء غانم الحسيني عائلة وذوي المغفور له العميد ردام محمد ويس المنسوب إلى مديرية شرطة […]

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