إنطلاق المرحلة الثانية من عمليات

2020/06/04 | 08:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في جنوب غربي محافظة كركوك ضمن المرحلة الثانية من عمليات "أبطال العراق".وشنت عملية مباغ...

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