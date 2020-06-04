داخلية العراق تصدر بيان إهابة بالمواطنين وتحذر المناطق الشعبية

2020/06/04 | 08:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهابت وزارة داخلية العراق أمس الاربعاء، بالمواطنين، التقيد التام بالحظر وعدم الخروج الى الشوارع والاسواق الا للضرورة القصوى ، مشيدة بالوقت ذاته بجهود...

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