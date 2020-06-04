2020/06/04 | 08:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر محلي مسؤول في قضاء كفري يوم الخميس بتعرض مقر للحزب الديمقراطي الكوردستاني الى اطلاق نار في القضاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان شخصين مجهولين كانا يستقلان دراجة بخارية فتحا النيران في وقت متأخر من ليلة امس صوب احدى مقرات الحزب في كفري ولاذا بالفرار الى جهة مجهولة.

واضاف المصدر ان الحادث لم يسفر عن اية اصابات بشرية، مشيرا الى ان الاطلاقات اصابت جدار المقر وآثارها بدت واضحة عليه.

وقضاء كفري تابع حاليا لمحافظة ديالى ويعتبر من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، ويقطنه حاليًا اضافة للكورد العرب والتركمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور .. تعرض مقر للحزب الديمقراطي الكوردستاني الى اطلاق نار في متنازع عليه) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور .. تعرض مقر للحزب الديمقراطي الكوردستاني الى اطلاق نار في متنازع عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).