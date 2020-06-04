الكويت تريد خفض نسبة العمالة الأجنبية بأكثر من النصف

2020/06/04 | 08:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الأربعاء أنّ البلاد تعاني من خلل ديموغرافي يتمثل بنسبة العمالة الأجنبية المرتفعة جداً فيها والبالغة حالياً 70% من مجموع عدد السكان، مشيراً إلى أنّ الحكومة تعتزم مستقبلاً خفض هذه النسبة “على مراحل” لتصل إلى 30%.وقال رئيس الوزراء بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية “كونا” […]

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