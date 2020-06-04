نائبة كردية: الديمقراطي والاتحاد يعطلان اكمال الكابينة

2020/06/04 | 08:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت النائبة عن حراك الجيل الجديد، يسرى رجب، الأربعاء، أن على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ترك الحزب الديمقراطي الكرستاني والاتحاد الكردستاني والتفاوض مع باقي الاحزاب الكردية، متهمة الحزبين الكرديين بتعطيل اكمال الكابينة.وقالت رجب في تصريحات اطلعت عليها /المعلومة/، إن “الكتل السياسية ساهمت في تأخر تشكيل الحكومة”، وبينت أن “الحزبين الكرديان متمسكان بمرشحيهم […]

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