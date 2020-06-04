كورونا يودي بحياة اكثر 382 الف شخص في العالم

2020/06/04 | 08:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودى فيروس كورونا المستجدّ بـ382 ألفاً و16 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر.وسُجّل رسميّاً أكثر من ستة ملايين و440 ألفا و940 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة […]

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