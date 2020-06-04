الآلاف يتظاهرون في لندن احتجاجاً على مقتل جورج فلويد

2020/06/04 | 08:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر الآلاف في لندن أمس الأربعاء في مقدمتهم الممثل جون بوييغا احتجاجاً على وفاة المواطن الأميركي إفريقي الأصل جورج فلويد خلال توقيفه من قبل عناصر شرطة مدينة مينيابوليس، فيما دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ما حصل لفلويد ووجه رسالة الى الرئيس دونالد ترامب قال فيها إن “لا مكان” للعنف العنصري في المجتمع.وتحدى المتظاهرون […]

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