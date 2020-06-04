50 دولة تتحضر لحضور قمة تخص تطوير لقاح ضد كورونا

2020/06/04 | 08:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن أكثر من 50 دولة، بما فيها روسيا، ستشارك في القمة حول تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، التي تنظمها بريطانيا.وأفاد بيان لمكتب جونسون بأن القمة ستهدف إلى جمع 7.4 مليار دولار لتقديمها للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) من أجل تلقيح 300 مليون طفل […]

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