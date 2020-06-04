عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة يتجاوز الـ1.9 مليون حالة

2020/06/04 | 08:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الخميس الـ1.9 مليون حالة.وأفاد موقع "Worldometer" بأن عدد المصابين بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة منذ بداية تفشي الوباء وصل إلى مليون و901 ألف و783 حالات.وتم تسجيل 109 آلاف و142 حالة وفاة في أنحاء البلاد، وعلاج أكثر من 688 ألف مريض.ووفقا للمصدر، المتخصص في الإحصائيات المتعلقة بالأحداث العالمية الكبرى، فإن عدد الإصابات حول العالم وصل إلى 6 ملايين و567 ألف و393 حالة، توفي منهم 387 ألف 913، وتم علاج أكثر من 3 ملايين حالة في العالم.

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