ماتيس يتّهم ترامب بالسعي “لتقسيم” الولايات المتّحدة

2020/06/04 | 08:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنّ وزير الدفاع الأميركي السابق جيم ماتيس، الذي استقال من منصبه احتجاجاً على انسحاب قوات بلاده من سوريا، هجوماً غير مسبوق على الرئيس دونالد ترامب الأربعاء، متّهماً الملياردير الجمهوري بالسعي إلى “تقسيم” الولايات المتّحدة.وقال ماتيس في تصريح نشرته مجلة “ذي أتلانتيك” على موقعها الإلكتروني إنّ “دونالد ترامب هو أول رئيس في حياتي لا يحاول […]

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