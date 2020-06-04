نائب: الاستقطاع سيشمل أصحاب الرواتب من مليونين فأعلى

2020/06/04 | 08:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية فلاح الخفاجي، الأربعاء، أنه لن يستقطع أي مبلغ من رواتب الموظفين وأصحب الدخل المحدود، مشيرا إلى الاستقطاع سيشمل أصحاب الرواتب من مليونين فأعلى.وقال الخفاجي في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “الاستقطاع في الرواتب سيكون على أصحاب الرواتب من المليونين فأعلى”.وأضاف، أنه “لن يستقطع أي مبلغ […]

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