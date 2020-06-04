قصة شابين اعتقلا بسبب حظر التجوال وتحولت قضيتهما إلى متاجرة بالمخدرات

2020/06/04 | 08:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاربعاء، عن احتجاز شابين لخرقهما حظر التجوال، قبل أن تتطور قضيتهما عندما تبين بعد ذلك انهما يعملان بمجال المخدرات.وقال مدير علاقات واعلام القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، انه “بناء على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف قائد شرطة بغداد وبعد ان […]

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