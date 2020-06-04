بعد تعرضه لانتقادات شديدة …البنك المركزي يوقف مزاد العملة

2020/06/04 | 08:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكد مصدر مطلع ان ادارة البنك المركزي العراقي قررت اخيرا وقف مزاد العملات الاجنبية بعد ان تعرض الاقتصاد العراقي الى انتكاسات شديدة بسبب جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط الى مستويات قياسية ، واتباع البنك المركزي لاسياسة نقدية فاشلة .وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ “المستقلة” ، ان محافظ البنك […]

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