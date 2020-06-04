تدمير ٣ أوكار وضبط ورشة لتفخيخ العجلات في صلاح الدين

2020/06/04 | 08:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دمرت القوات الأمنية ٣ أوكار وتضبط ورشة لتفخيخ العجلات في محافظة صلاح الدين.وذكرت وزارة الداخلية في بيان ، ان مفارز الاستخبارات في محافظة صلاح الدين والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من تدمير ثلاثة أوكار لعصابات داعش الإرهابية في منطقة بلكانة الواقعة خلف السلسلة الجبلية الشرقية لقضاء الطوز”.وأضافت:” […]

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