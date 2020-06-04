علماء يؤكدون بان ” كورونا مرض موسمي وفصل الشتاء مرتعا له

2020/06/04 | 09:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..زعم العلماء أن فيروس كورونا هو مرض موسمي ويمكن للرطوبة أن تزيد من عدد الحالات التي تصاب به.ويقول علماء الأوبئة إنهم وجدوا صلة بين انتشار “كوفيد-19″ ودرجة الحرارة اليومية.وتعد الدراسة، التي أجراها خبراء في جامعة سيدني وكلية الصحة العامة بجامعة فودان في شنغهاي، هي الأولى من نوعها لمراجعة العلاقة […]

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