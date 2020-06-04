مصطلحات اقتصادية : الناتج المحلي الاجمالي والناتج القومي الاجمالي . - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/06/04 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعرف الناتج المحلي الاجمالي بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم انتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة ( سنة او نصف سنة مثلا ).



ويمكن القول ايضا انها كل ما ينتج من قبل الأفراد والشركات داخل الدولة خلال مدة زمنية محددة, ويطلق عليه اختصار ( GDP ) مختصر الـ (GROSS Domestic Product ) , وهو الأداة الأكثر استخداما في قياس حجم اقتصاد بلد ما .ويعتبر النا ......





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