( الأفكار حولنا من وجهة نظر تطورية ) - كمال انمار احمد

2020/06/04 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_انمار_احمد تشيع الأفكار في هذا العصر بشكل مفزع و مثير،و لأسباب تكنولوجية بالأساس تُفسر وفق أنماط عملية و قائلة للتجربة و الملاحظة نظرياََ.و لذلك فان شيوع هذه الافكار لا يمكن ابداََ ان نقول عنه انه شيوع نافع بشكل عام و حتى لا يمكن ان نفسر منطقيا سبب نفعه او عدمه ولان نفسر ما هي عليه الظاهرة فقط دون التطرق الى مسائل لها علاقة بالذاتية الاختيارية المتعلقة بمسائل النفع و عدمه.و لذا بات من الضروري ان يتكيف الإنس ......





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