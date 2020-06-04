مصطلحات اقتصادية : التعرفة الجمركية - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/06/04 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب والتعرفة الجمركية هي رسوم وضرائب تفرض على السلع التي تستوردها دولة من دولة اخرى بهدف حماية صناعتها وزراعتها من المنافسة الاجنبية اضافة لكونها مورد مالي مهم يضاف الى الموارد الاخرى للدولة , ان فرض التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة يشجع المنشآت المحلية على زيادة انتاجها فيزيد الاقبال عليها مقارنة بالسلع الاجنبية المثيلة التي سيكون سعرها مرتفعاً.



وعن اسباب فرض التعرفة الجمركية من قبل الدول فهو ل ......





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