2020/06/04 | 09:41 - المصدر: ديجتال ميديا KNN

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في السليمانية.. وفاة مصاب بـ"كورونا" يبلغ من العمر 53 عاما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ديجتال ميديا KNN الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/04 | 09:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ديجتال ميديا KNN.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في السليمانية.. وفاة مصاب بـ"كورونا" يبلغ من العمر 53 عاما) نشر أولاً على موقع (ديجتال ميديا KNN) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في السليمانية.. وفاة مصاب بـ"كورونا" يبلغ من العمر 53 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ديجتال ميديا KNN).