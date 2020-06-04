دولة القانون: لم نطلب اي حقيبة وزارية ونحذر من المساس برواتب الدرجات الدنيا

2020/06/04 | 09:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر ائتلاف دولة القانون النيابية، من تداعيات المساس برواتب الدرجات الدنيا للموظفين، لافتا إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعطى تطمينا بعدم تخفيض رواتب الموظفين.وقال النائب عن الائتلاف عطوان العطواني إن “رئيس الوزراء جاد في إيجاد الحلول للازمة المالية الراهنة من خلال دراسة ما موجود من الموارد واتخاذ القرارات المناسبة”، مبينا ان “المساس برواتب […]

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