قاطع عمليات ديالى للحشد يباشر بعملية في جبال حمرين ضمن “أبطال العراق نصر السيادة”

2020/06/04 | 09:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قطعات عمليات ديالى للحشد الشعبي، الخميس، بتنفيذ عملية لمداهمة اوكار داعش في سلسة جبال حمرين ضمن اليوم الثالث لعملية “أبطال العراق نصر السيادة”.وقال قائد قاطع عمليات ديالى في الحشد طالب الموسوي ان، الالوية 23، و24، واللواء الأول والرابع، و110 ضمن عمليات ديالى للحشد وفوج المغاوير في القيادة باشرت، صباح اليوم، بتنفيذ عملية دهم

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