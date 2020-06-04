شاهد بالصورة: العالم على موعد مع 4 ظواهر فلكية خلال الشهر الحالي تبدأ يوم غد

2020/06/04 | 09:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ينتظر سكان الارض والمهتمين بالفضاء، 4 ظواهر فلكية مختلفة تحدث خلال شهر حزيران الجاري.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “أهم الظواهر الفلكيه لشهر يونيو 2020: يوم 5 سنكون على موعد مع خسوف شبه الظل، حيث القمر سيدخل في منطقة شبه الظل”.واضاف أن “يومي7 و […]

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