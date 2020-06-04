مصرف الرافدين يعلن إطلاق رواتب إحدى شرائح الموظفين

2020/06/04 | 09:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين، الخميس، صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض مديريات التربية بعد تغذية ووصول التمويل الخاص بهم”.وأضاف أن “الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني […]

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