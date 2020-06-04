نجدة بغداد: القبض على 210 مخالفين لتعليمات حظر التجوال

2020/06/04 | 09:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية نجدة بغداد، الخميس، القبض على 210 مخالفين لتعليمات حظر التجوال في العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته “العهد نيوز”، أنه “خلال 24 ساعة الماضية وضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، القي القبض (210) اشخاص مخالفين لتعليمات حظر التجوال”.وأضافت أنه “تم ضبط سيارات عدد (2) عليها اشارة حجز ضمن مناطق (حي القاهرة.[…]

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