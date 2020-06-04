سفارة العراق بموسكو: وجود مساع لتوريد عقار العلاج من “كورونا”

2020/06/04 | 09:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السفارة العراقية في موسكو، اليوم الخميس، عن وجود مساعٍ للاتفاق مع روسيا لتوريد دواء “افيفافير” الى العراق، بينما أكدت أنَّ هذا الدواء أثبت فاعليته بنسبة 90 بالمئة في علاج المصابين بـ”كورونا”. وقال السفير العراقي في روسيا، عبد الرحمن الحسيني، في تصريح، إنه “أجرى مكالمة مع مسؤولين في وزارة الصحة العراقية بشأن ما طرحته السلطات […]

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