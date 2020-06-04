وزارة التربية توضح بشأن آلية اضافة 10 درجات للمراحل غير المنتهية

2020/06/04 | 09:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت وزارة التربية، الخميس، ان العشر درجات التي منحتها لطلبة المراحل غير المنتهية هي ذاتها المعمول بها سنويا، منوهة بأن اعلانها الآن يأتي للتأكيد فقط.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح لوسائل اعلامية حكومية , إن وزارته “منحت طلبة المراحل غير المنتهية الاول والثاني المتوسط، والرابع والخامس الاعدادي، لتضاف الى معدلهم

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