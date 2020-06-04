العراق يسعى للاتفاق مع روسيا لتوريد دواء اثبت فعاليته بعلاج كورونا

2020/06/04 | 09:50 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشفت السفارة العراقية في موسكو، الخميس، عن وجود مساعٍ للاتفاق مع روسيا لتوريد دواء “افيفافير” الى العرا...

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