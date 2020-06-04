بعد المثنى.. تسجيل حالة وفاة جديدة لمصاب بكورونا في السليمانية

2020/06/04 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

أعلنت دائرة صحة السليمانية، الخميس (04 حزيران 2020)، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا....





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