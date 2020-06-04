واسط تناشد العتبة الحسينية لإنشاء مستشفى.. وممثل المرجعية يستجيب

2020/06/04 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلنت خلية الأزمة في واسط، الخميس (04 حزيران 2020)، استجابة العتبة الحسينية لطلب تقدمت به الخلية بشأن بناء مستشفى خاص بفيروس كورونا، بعد ارتفاع حالات الإصابة بالمحافظة.

وقال المتحدث باسم الخلية، سعدون الأمير، في تصريح صحفي، إن "الخلية عقدت اجتماعا طارئا نتيجة لارتفاع اصابات كورونا في المحافظة نظرا لخطورة وتطور الموقف الوبائي".

وأشار إلى ان "ادارة خلية الازمة اتصلت بالمتولي الشرعي للعتبة الحسينية عبد المهدي الكربلائي لتوضيح الحاجة الماسة والملحة لانشاء مستشفى خاص بمصابي الفيروس في مدينة الكوت بعد الارتفاع الملحوظ باعداد الإصابات".

واكد ان "العتبة الحسينية وافقت على انشاء مستشفى خاص بمصابي الفيروس بسعة 40 سريرا من قبل الملاكات الهندسية والفنية التابعة للعتبة وعلى ارض تابعة لاملاك مديرية صحة واسط".

ولفت الأمير، إلى أن "الطاقة الاستيعابية لمستشفى الزهراء التعليمي بالكوت والمخصص كموقع لحجر المصابين بكورونا لم يعد يتحمل اعدادا اضافية من المصابين".

واضاف ان "الملاكات الصحية في المحافظة صعدت من اجراءاتها الوقائية، حيث باشرت تعفير وتعقيم مناطق اقضية ونواحي المحافظة واجراء فحص شامل للمواطنين من خلال زيارة منازلهم من قبل الفرق الطبية، فضلا عن توزيع الكمامات مجانا في المنطقة التي ظهرت بها الإصابة"، لافتا الى ان "ملاكات دائرة الصحة لا تزال تستنفر جهودها في عملية مكافحة الفيروس للحد من انتشاره".

بغداد اليوم- السليمانية

أعلنت دائرة صحة السليمانية، الخميس (04 حزيران 2020)، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا.

وقال مدير الدائرة صباح هورامي، في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظة السليمانية سجلت صباح اليوم وفاة رجل يبلغ من

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر طبي، الخميس (4 حزيران 2020) بوفاة مصاب بفيروس كورونا في الأربعين من عمره بمحافظة المثنى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المثنى سجلت وفاة رجل أربعيني، مصاب بفيروس كورونا يرقد بوحدة العزل".





وكانت وزارة

بغداد اليوم- متابعة

كشفت السفير العراقي في روسيا، عبد الرحمن الحسيني، الخميس (04 حزيران 2020)، عن وجود مساعٍ للاتفاق مع روسيا لتوريد دواء "افيفافير" الى العراق، مؤكداً أنَّ هذا الدواء أثبت فاعليته بنسبة 90 بالمائة في علاج المصابين بكورون

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