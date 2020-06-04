ميسي قد يغيب عن أول مباراة لبرشلونة في الليغا.. والسبب؟

2020/06/04 | 09:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشفت وسائل إعلام إسبانية، عن تعرض الأرجنتيني الدولي وقائد فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، لإصابة قد تبعده عن خوض أول مباراة للفريق بعد قرار استئناف بطولة الدرجة الأولى لكرة القدم في إسبانيا.وكشفت قناة "تي في 3" الإسبانية، أن نجم برشلونة أصيب بآلام حادة في ساقة اليمنى عند نهاية جلسة التدريب الثلاثاء، مشيرة إلى أنه خضع إثرها لفحص بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي لمعرفة سبب الآلام.وتأتي إصابة ليونيل ميسي قبل 10 أيام فقط على استئناف برشلونة مبارياته في بطولة الليغا، بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.ووفقا لتقرير "تي في 3" فقد عانى ميسي من تمزق طفيف، الأمر الذي يعني أنه قد لا يتسنى له المشاركة في مباراة الفريق أمام ريال مايوركا على ملعب الأخير، حيث أن فترة التعافي من مثل هذه الإصابة عادة ما تكون بحدود 10 أيام.ومن الواضح أن غياب ميسي عن جلسة التدريب أمس الأربعاء لم تكن إجراء وقائيا لمنعه من إجهاد عضلات ربلة الساق، بحسب ما ذكر بيان صدر عن النادي، ولكن بسبب إصابة أكثر خطورة كانوا يحاولون التقليل منها، وفقا لـ"آس".وسيتوجب على الفريق الطبي في برشلونة أن يبذل جهدا كبيرا للتأكد من مشاركة ميسي في المباريات بدءا من 13 يونيو، حيث سيبدأ برشلونة سلسلة من المباريات المتلاحقة، حيث سيخوض 11 مباراة متتالية في غضون 5 أسابيع تقريبا، الأمر الذي يتطلب جهودا استثنائية تتجاوز قدرات معظم لاعبي برشلونة.يشار إلى أن ميسي عانى من الإصابات خلال الموسم الحالي، الذي توقف قبل أكثر من شهرين، إذ اضطر للخروج في بداية الموسم مع أول حصة تدريبية بعد تعرضه لإصابة أجبرته على عدم خوض المباراة الافتتاحية للفريق وغاب عن المباريات طوال شهرين تقريبا.الجدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الليغا برصيد 58، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد (56 نقطة) كما أن ميسي يتصدر جدول هدافي الدوري بـ 19، متقدما بفارق 5 أهداف عن الفرنسي في ريال مدريد كريم بنزيمة، الذي أحرز 14 هدفا.انتهى29/6ن

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