انطلاق العد التنازلي لانتهاء الصيف “مناخيًا”.. تعرف على أبرز مؤشرات الطقس

2020/06/04 | 09:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت خرائط الطق عن الاجواء التي ستشهدها مدن العراق خلال اليوم الخميس والايام القادمة، فيما أكد متنبئ جوي بدء العد التنازلي لانتهاء فصل الصيف “مناخيًا”.وقال المتنبئ واثق السلامي إن “المناطق كافة ستشهد اجواءً مشمسة مع ظهور بعض السحب المتفرقة وذلك بسبب استمرار تأثير المنخفض الموسمي الحراري “.وبين ان “الرياح بالمجمل […]

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