شرطة نيويورك: مقتل ضابط وجرح آخر في بروكلين

2020/06/04 | 09:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت الشرطة في نيويورك بمقتل ضابط وجرح آخر في بروكلين، دون إيضاح ما إذا كان الهجوم مرتبطا بالاحتجاجات الجارية في المدينة.وقالت الشرطة إن الضابطين أصيبا قرب شارع فلاتبوش وكنيسة في بروكلين، وتم نقلهما إلى مستشفى كينجز كاونتي.ويأتي الحادث على خلفية الاحتجاجات الحاشدة وأعمال الشغب الجارية في نيويورك، والتي اندلعت عقب وفاة جورج فلويد الأمريكي […]

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