البديري لـ”العهد نيوز”: القوى السياسية ترفض أي تفاوض بشأن تمديد بقاء التواجد الأجنبي بالعراق

2020/06/04 | 09:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغدادأكد النائب عن تيار الحكمة النيابية علي البديري، ان الحوار المرتقب بين بغداد وواشنطن بشأن إعادة النظر بالاتفاقية الأمنية يجب أن يركز على ضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد.وقال البديري في تصريح خص به “العهد نيوز” اليوم الخميس، ان المفاوض العراقي قادر على إنهاء الاتفاقية وإخراج جميع القوات الأجنبية وعلى رأسها […]

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