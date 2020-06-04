نجدة بغداد تلقي القبض على 210 شخص مخالفين لتعليمات حظر التجوال في العاصمة

2020/06/04 | 09:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية نجدة بغداد، الخميس، القبض على 210 مخالفين لتعليمات حظر التجوال في العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام , أنه “خلال 24 ساعة الماضية وضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، القي القبض (210) اشخاص مخالفين لتعليمات حظر التجوال”.وأضافت أنه “تم ضبط سيارات عدد (2) عليها اشارة حجز ضمن مناطق

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