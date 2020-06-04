أميركا تتخطى 1.9 مليون إصابة بكورونا

2020/06/04 | 09:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الـ1.9 مليون حالة.

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