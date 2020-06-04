2020/06/04 | 09:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر ائتلاف دولة القانون النيابية، من تداعيات المساس برواتب الدرجات الدنيا للموظفين، لافتا إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعطى تطمينا بعدم تخفيض رواتب الموظفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: الكاظمي أعطى تطميناً بعدم تخفيض رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون: الكاظمي أعطى تطميناً بعدم تخفيض رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).