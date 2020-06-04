2020/06/04 | 10:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرارا للمبادرة الترفيهية الخاصة بإقامة حفلات فنية مباشرة على المسرح بدون جمهور، والتي انطلقت خلال أيام عيد الفطر تحت شعار “معيّدين معاكم”، تواصل “الهيئة العامة للترفيه” في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع “روتانا للصوتيات والمرئيات” والمكتب الفني في “مجموعة MBC” برنامج الحفلات المتعاقبة التي تبثّ حصرياً عبر “شاهد VIP” لنخبة من نجوم الغناء في العالم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إليسا تحيي حفلًا غنائيًا بدون جمهور على منصة “شاهد VIP”) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إليسا تحيي حفلًا غنائيًا بدون جمهور على منصة “شاهد VIP”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).