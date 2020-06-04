2020/06/04 | 10:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الطاقة الايراني: العراق دفع لنا 400 مليون دولار واتفاق على تزويده الكهرباء لعامين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/04 | 10:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الطاقة الايراني: العراق دفع لنا 400 مليون دولار واتفاق على تزويده الكهرباء لعامين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الطاقة الايراني: العراق دفع لنا 400 مليون دولار واتفاق على تزويده الكهرباء لعامين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).