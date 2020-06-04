اربيل تشرع بتوزيع 150 الف كمامة على الاهالي مجانا

2020/06/04 | 10:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شرعت الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الخميس بحملة لتوزيع 150 الف كمامة طبية بالمجان على الاهالي.

وقال المحافظ فرست صوفي في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه "شرعنا بالحملة من سهل اربيل وتحديدا من ناحية كسنزان لتوزيع 150 الف كمامة على المواطنين في المحال والاسواق والاماكن العامة".

واردف انه هذه الحملة بدأت في نواحي واقضية اربيل كافة واضافة الى 150 الف كمامة فان وزارة الداخلية امنت 150 الفا اخرى لأجهزة الامن الداخلي.

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