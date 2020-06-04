2020/06/04 | 10:14 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الزراعة تطالب بمنح المزارع والفلاح مايستحقه لديمومة الاكتفاء الذاتي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/04 | 10:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الزراعة تطالب بمنح المزارع والفلاح مايستحقه لديمومة الاكتفاء الذاتي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الزراعة تطالب بمنح المزارع والفلاح مايستحقه لديمومة الاكتفاء الذاتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).