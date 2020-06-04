الشروع باعمار الجسر الثالث في مدينة الموصل

2020/06/04 | 10:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..باشرت محافظة نينوى، الخميس، أعمال تأهيل الجسر الثالث في مدينة الموصل المحافظة والذي كان قد خرج عن الخدمة خلال عمليات تحرير المدينة.وقال مدير طرق وجسور محافظة نينوى نبيل اليوزبكي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “الملاكات الهندسية المخاصة في دائرته وبالتعاون مع شركتي الروعة الهندسية والفاو، شرعت بأعمال اعادة تاهيل الجسر الثالث في […]

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