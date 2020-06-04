ديالى تعلن اصابة اثنين من اطباء مستشفى حكومي بكورونا

2020/06/04 | 10:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت حكومة ديالى المحلية، الخميس، عن اصابة اثنين من اطباء مستشفى حكومي بفيروس كورونا.وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اثنين من اطباء مستشفى بعقوبة التعليمي كبرى مستشفيات ديالى اصيبا بفيروسة كورونا لافتا الى ان كليهما كانا ضمن خط الصد الاول في مواجهة الفيروس”.واضاف بدر،ان” العديد […]

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