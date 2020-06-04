صِدام ينتظر “التسخين” بسبب “رفحاء”.. اجراءات الكاظمي بين رفضين “متطرفين”

2020/06/04 | 10:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بدأت اثار الاحتقان تبرز بسبب توجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لتخفيض او تعديل رواتب محتجزي رفحاء والسجناء السياسيين، على الصعيدين الشعبي والسياسي.وطرح الكاظمي مسودة قرار، نظمت حقوق محتجزي رفحاء بالرواتب التقاعدية وفقا لقانون التقاعد ووفق شروط من بينها ان يكون المحتجز داخل العراق وان تكون فترة احتجازه لاتقل عن سنة […]

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