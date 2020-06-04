الديمقراطي: كردستان لم تعلن شيء عن تخفيض رواتب موظفيها

2020/06/04 | 10:21 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

بين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، ان حكومة الاقليم لم تعلن بعد عن خطوة بشأن تخفيض روات...

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