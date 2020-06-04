نائب: جمع 200 توقيع لإدراج قانون التقاعد بجدول إعمال جلسة السبت

2020/06/04 | 10:21 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الأربعاء، جمع أكثر من 200 توقيع نيابي لإدراج تعديل قانون التقا...

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