محافظ البصرة يعلن نصب وتشغيل مضخات مشروع الماء الموحد في قضاء الهارثة

2020/06/04 | 10:21 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجياعلن محافظ البصرة اسعد عبد الأمير العيداني، أمس الاربعاء، نصب مضخات للمياه في مشروع الماء الموحد في قضاء الهارثة، مشيراً إلى أن كوادر دائرة ماء محافظة البصرة أنجزت أعمال نصب إحدى المضخات وتشغيلها لضخ المياه إلى مناطق قضاء الهارثة.وقال العيداني في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان «دائرة ماء محافظة البصرة اكمال أعمال نصب المضخات في مشروع ماء الموحد الواقع في قضاء الهارثة شمال البصرة حيث تم نصب المضخات ومد الأنابيب في المشروع المهم لسكان قضاء الهارثة».من جهته، أوضح مدير ماء محافظة البصرة زهير الموسوي، أن «دائرة ماء محافظة البصرة قامت بأعمال نصب المضخات واستطاعت اليوم تشغيل إحدى المضخات بعد أن كانت متابعة في الأشهر الماضية»، مبيناً ان «الأيام القليلة المقبلة سيتم تشغيل المضخة الثانية بجهود كوادر ماء الموحد بالتنسيق مع رئيس الوحدة الإدارية في قضاء الهارثة».وقال قائممقام قضاء الهارثة نذير الشاوي، أن «سعة ضخ المضخة الواحدة للماء هي (٢٠٠٠) متر مكعب بالساعة»، مؤكداً أن «تشغيل المضخات وأعمال ضخها للمياه ستساهم في تحسين ضخ المياه في قضاء الهارثة وبعض مناطق مركز البصرة».إلى ذلك، نفى اعلام ديوان المحافظة علاقتهِ أو محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيدانيّ، بصفحة تحمل اسم البصرة مدينتي، مؤكداً ان ما يمثله هو البيانات الرسمية الصادرة عن الديوان والمتمثلة بالمركز الإعلاميّ والصفحة الرسمية الخاصة به.وقال المركز الإعلاميّ في بيانٍ ورد لـ»المستقبل العراقي»، إن «الصفحات المتواردة على برنامج الفيسبوك وبأسماء عامة لا تمثل محافظ البصرة او مكتبهِ، وما هو متداول حالياً في إحدى الصفحات وادعائها إنها تمثل محافظ البصرة غير صحيح”، مؤكداً ان “البيانات الصادرة عن ديوان محافظة البصرة هي الممثل الرسمي والوحيد”.ودعا المركز الإعلاميّ إلى “توخي الدقة في نقل الأخبار وأخذِها من الصفحات الرسمية، بعيداً عن الأساليب التي تتخذها صفحات وهمية في كيل التهم الباطلة والإساءة لبعض الشخصيات البصريّة التي لها تاريخ عريق بخدمة البصرة وأهلها، وفي نفس الوقت تعمل على تسقيط محافظ البصرة، محاولة بذلك خلق فتنة بين الحكومة المحليّة والشخصيات السياسيّة والقياديّة.

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