تشريح جثة جورج فلويد يكشف إصابته بكورونا ويؤكد سبب الوفاة

2020/06/04 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف تشريح جثة الأمريكي جورج فلويد، الضحية الأسمر الذي مات مختنقا بجريرة الشرطة أنه كان مصابا بالفي...





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